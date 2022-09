Si chiude una campagna elettorale senza big, la Lega annuncia il passaggio di Salvini a tarda sera

La campagna elettorale per le Politiche è ormai al capolinea. Breve e intensa e per la prima volta senza "big". I segretari e i presidenti nazionali dei maggiori partiti in campo, nel breve tempo disponibile per gli incontri con gli elettori, hanno infatti concentrato altrove l'attenzione e questa volta dunque sono mancati i comizi in piazza e anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni che invece nelle passate tornate elettorali organizzavano più di un appuntamento in terra pontina.

L'unica eccezione è stato Carlo Calenda, alla guida di Azione e leader del Terzo Polo, arrivato nel capoluogo una settimana fa, in piazza, per presentare i candidati in corsa della coalizione. Da Pd e centrosinistra, così come dal Movimento 5 Stelle, non arriva invece nessuna comunicazione su eventi di chiusura della campagna elettorale, mentre la Lega annuncia un fugace passaggio di Salvini a Latina la sera di giovedì 22 settembre. L'appuntamento lo ha annunciato sui social la candidata del partito Giovanna Miele, consigliera comunale, che ha invitato elettori e simpatizzanti a chiudere insieme la campagna alle 20,30 al 24milabaci: "Avremo anche l'onore di avere con noi il nostro leader Matteo Salvini". Ma la sua presenza è prevista in realtà dopo la cena con militanti e sostenitori e comunque non prima delle 22,15.

Fratelli d'Italia invece, dopo una serie di incontri nelle comunità e nei paesi del territorio, annuncia la chiusura della campagna a Roma, spiegando che al grande evento della coalizione di destra in programma nella Capitale giovedì 22 sarà presente anche una rappresentanza pontina del partito: "Per consentire ai rappresentanti di Fratelli d'Italia di partecipare all’evento - spiega - sono stati predisposti due pullman che partiranno da Latina e da Terracina e che andranno ad unirsi alle numerose auto e alle tante persone che raggiungeranno Roma in treno. Per il pullman di Latina la partenza è prevista alle 14:30 dal parcheggio dello stadio comunale in piazzale Prampolini, mentre il bus da Terracina partirà allo stesso orario da via Badino, parcheggio del Conad". A Roma è infatti previsto l’intervento di chiusura del leader nazionale Giorgia Meloni.