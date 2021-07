Chiusura di Panorama, interrogazione di Calandrini: "Il Governo non abbandoni i lavoratori"

Un'interrogazione in Senato, ai ministri del Lavoro Orlando e dello Sviluppo economico Giorgetti, è stata presentata dal senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini sul caso della chiusura dell'ipermercato Panorama di Latina, programmata il 31 luglio.

"Dagli esponenti del Governo - spiega il senatore pontino - mi attendo chiarimenti circa le procedure espletate dall'azienda nell'applicazione degli ammortizzatori sociali, in particolare per quel che riguarda i supporti chiesti con causale Covid-19, che non sono serviti ad impedire la chiusura già fissata al prossimo 31 luglio.

Così come mi aspetto che siano poste in essere iniziative concrete per tutelare la forza lavoro. Ho appreso proprio questa mattina dalla stampa che il prossimo 27 luglio è in programma un incontro presso il Ministero del Lavoro. Auspico che Governo, istituzioni, azienda e sindacati prendano impegni ben precisi nei confronti dei lavoratori, vere vittime di questa vicenda".

"Alle maestranze - aggiunge Calandrini - va garantito un futuro: mai come in questo momento storico è impensabile ipotizzare di lasciare 74 persone senza un lavoro. Stante il fatto che l’abbandono di Panorama a Latina sembra irreversibile, auspico che sia agevolato il subentro di altri marchi della grande distribuzione organizzata che possano eventualmente riassorbire il personale che non merita di essere lasciato in balia di se stesso dopo tanti anni di servizio". Intanto i sindacati hanno annunciato uno sciopero per la giornata di venerdì 9 luglio.