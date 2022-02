Raccolta differenziata: Latina è terzultima in provincia. L'opposizione: "Dal Comune tutto tace"

La provincia di Latina premiata in tema di rifiuti per i livelli di raccolta differenziata. Ma non è così per la città capoluogo che non arriva al 30% di raccolta differenziata secondo i dati del dossier "Comuni ricicloni 2021" di Legambiente Lazio. Sul risultato raggiunto dalla città di Latina puntano ora il dito i gruppi consiliari di opposizione: "Apprendiamo dalla stampa l’ennesimo scivolone della nostra città agli ultimi posti delle

classifiche nazionali e regionali - si legge in una nota - Nel recente dossier sulla raccolta differenziata pubblicato da Legambiente e denominato “Comuni

Ricicloni 2021” infatti Latina staziona al terzultimo posto".

"La nostra città precede solamente Ventotene e Ponza tra i comuni della provincia ed è ancora ferma al 29,9% di raccolta differenziata - prosegue la nota dei capigruppo di FdI, Lega e Latina nel Cuore - con un divario pari a più del 20% rispetto alla media regionale e che supera anche il 50% in confronto ad altri comuni laziali. Dopo esser scesa all’83° posto nella classifica del “Il Sole 24 Ore” per qualità della vita e nelle ultime posizioni in quella stilata da Legambiente relativa ai parametri di inquinamento dell’aria, si registra dunque l’ennesimo piazzamento negativo. Tuttavia, l’attuale amministrazione sembra non dar peso a questi dati e al momento non vi è l’ombra di iniziative e progetti che possano rilanciare la città. In che posizione deve scendere Latina affinché dal Comune si muova qualcosa?".