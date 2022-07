Gradimento sindaci, Coletta: "Continuerò a mettere il mio impegno e la mia passione"

"E' una bella soddisfazione constatare che in questa autorevole classifica, da quando sono sindaco, sono sempre stato nelle posizioni di testa". E' il commento a caldo del primo cittadino di Latina Damiano Coletta, nel giorno in cui viene pubblicata l'annuale classifica de Il Sole 24 Ore "Governance Poll" sul gradimento dei sindaci di 78 comuni italiani. Stando alla rilevazione anche quest'anno Coletta mantiene un buon piazzamento nella graduatoria nazionale, attestandosi al 19° posto.

"Anche quest'anno - aggiunte il sindaco - rientro stabilmente nella top 20 nazionale, al 19° posto, con un gradimento che sale dell'1,6% rispetto al giorno in cui sono stato rieletto. Continuerò a mettere tutto il mio impegno, la mia passione e le mie competenze affinché Latina possa diventare la città smart, inclusiva, sostenibile e a misura di tutti che ognuno di noi vuole, anche coloro che non mi hanno votato alle ultime elezioni o che non hanno espresso gradimento nei miei confronti in questa indagine. Perché sono sicuro che c’è una cosa che ci mette tutti d’accordo: il bene della nostra città e della nostra comunità".