Il commissario Valente: "Per quello che durerà il mio incarico farà il mio dovere anche a Latina"

"Appena ieri è finito il lavoro a Sabaudia. Ora il prefetto ha avuto questa particolare attenzione nei miei confronti, nel richiamarmi subito. Io sono a disposizione per poter operare e fare il mio dovere". Sono le prime parole del commissario Carmine Valente, nominato dal prefetto Maurizio Falco per guidare il Comune di Latina fino alle elezioni nelle 22 sezioni stabilite dalla sentenza del Tar.

Le problematiche a cui accennava il prefetto mi riguardano fino a un certo punto. Sono stato nominato, oggi mi insedierò. Durerà due ore o tre giorni o un mese? Per quello che durerà il mio incarico io lavorerò dal primo momento per vedere quali sono i problemi del Comune di Latina e per cercare di non farlo stare senza guida in un momento così particolare. I fatti poi non dipendono da me. Rinnovo i ringraziamenti al prefetto".