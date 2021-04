Commissione ambiente: la consigliera si collega in video dal bagno di casa

In tempi di pandemia, con il lavoro trasferito a casa e la telecamera del computer o del tablet accesa per riunioni e incontri online, abbiamo visto di tutto. E' accaduto anche in Comune a Latina, dove durante la commissione Ambiente è andata in scena una gaffe di una consigliera comunale che si è collegata per diversi minuti dal bagno della sua casa. La riunione della commissione, convocata per discutere dell'individuazione di un sito sul territorio in cui ospitare un nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti, si è svolta infatti in videoconferenza, come avviene ormai da molti mesi, proprio a causa della pandemia.

E' accaduto però durante i lavori che una consigliera di maggioranza abbia lasciato inavvertitamente accesa la telecamera del dispostivo da cui si era collegata, che è rimasta puntata a lungo sullo sciacquone del bagno senza che nessuno facesse notare la situazione imbarazzante. Così il video e le immagini hanno fatto il giro del web tra lo sconcerto generale. Già in passato si erano verificati episodi simili, con consiglieri collegati in video dal posto di lavoro o dall'auto.

La consigliera in questione ha intanto inviato una nota di scuse precisando che la telecamera era rimasta accesa per errore. "Mi dispiace per quanto accaduto nella commissione Ambiente di ieri - scrive - Con questa nota intendo scusarmi con il sindaco, i miei colleghi consiglieri comunali e con i cittadini di Latina per l'episodio che mi ha coinvolto. Non era mia intenzione offendere nessuno, la videocamera del mio tablet è rimasta accesa per errore e io l’ho portato con me per continuare a seguire i lavori. Spero che l’interesse mediatico per gli amministratori della città di Latina possa essere dedicato ai contenuti e al lavoro che quotidianamente ci vede impegnati per il bene comune della nostra città".