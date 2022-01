Commissioni consiliari, Coletta: "Atteggiamento irresponsabile del centrodestra, la città non ha bisogno di conflitti"

"Il mandato che ho ricevuto dagli elettori di Latina è molto chiaro: svolgere un ruolo di equilibrio e garanzia, non perdendo di vista i risultati amministrativi per far cogliere alla città tutte le opportunità che il futuro ci riserva. Ho sempre tenuto fede a questo compito, coinvolgendo tutte le forze politiche in consiglio comunale. Perché sono convinto che sia il momento della condivisione e della responsabilità". E' il sindaco di Latina Damiano Coletta a intervenire sul caso del lungo stallo che ha bloccato la formazione delle commissione consiliari in Comune. Uno stallo superato solo oggi con l'approvazione, a maggioranza, di una delibera che dispone la composizione degli organismi: 55 seggi al centrodestra e 55 al centrosinistra.

"Sulle commissioni consiliari però, Lega, Fratelli d'Italia e Latina nel Cuore - commenta ancora il primo cittadino - hanno adottato un comportamento ostruzionistico, nonostante siano stati fatti diversi tentativi, anche da parte del sottoscritto, per arrivare a una mediazione. Un atteggiamento che non posso che definire irresponsabile e che non tiene conto del momento che sta attraversando, insieme a tutto il Paese, la nostra città: un momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica oltre a un momento in cui porre le basi per poter cogliere tutte le opportunità che ci vengono offerte dal Pnrr".

"La città - aggiunge - non ha bisogno di conflitti, ma di una classe politica che sia in grado di collaborare e di definire i piani di sviluppo che il Pnrr ci offre. Nonostante l'amarezza del momento, manterrò sempre fede al mio impegno con i cittadini, favorirò sempre la condivisione e la collaborazione per il bene comune".