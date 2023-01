Provincia, in commissione Bilancio approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025

La commissione Bilancio della Provincia, presieduta dal consigliere Vincenzo Mattei, questa mattina ha approvato all'unanimità il Documento unico di programmazione 2023/2025 e lo schema di bilancio di previsione 2023/2025.

La somma complessiva ammonta a 117 milioni di euro. Di questi, 16 milioni sono destinati a realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità, altri 30 milioni riguardano invece l'edilizia scolastica e in particolare lavori di manutenzione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, ulteriori 5 milioni ambiente e pianificazione e altrettaanti la formazione.

La commissione Lavori pubblici, presieduta dal consigliere Ennio Afilani, ha invece discusso il Piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025. In questo caso i principali interventi interessano l'ambiente e la messa in sicurezza di scuole e riasfaltatura di strade e ponti. Per il 2023 la somma disponibile ha già una copertura finnziaria e ammonta a 16 milioni di euro, mentre per il treniennio il totale previsto è di 126 milioni.