Panigutti nuovo capo di gabinetto del Comune di Latina

Alessandro Panigutti è il nuovo capo di gabinetto del sindaco di Latina Matilde Celentano. Ad annunciarlo è il primo cittadino che spiega che “ai fini dello svolgimento delle funzioni di coordinamento degli uffici preposti a supporto delle attività del sindaco, Panigutti avrà le seguenti funzioni: gestione dei rapporti di natura politica e di rappresentanza con ministeri, enti, associazioni ed istituti, supporto al Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni, gestione dei rapporti con gli organi istituzionali e relazioni con organi costituzionali.



Con la nomina di Alessandro Panigutti a capo di gabinetto – aggiunge la Celentano - si completa la squadra. Il capo di gabinetto è una figura chiave per l’espletamento delle mie funzioni di Sindaco. La sua nomina è frutto di una scelta ponderata: Panigutti, tra i fondatori del quotidiano Latina Oggi di cui è stato direttore per oltre un decennio, è un profondo conoscitore della città, interprete delle diverse anime della nostra comunità. Un occhio critico e al contempo propositivo per guardare al futuro con una visione di crescita e sviluppo del territorio. A Panigutti - conclude - do il benvenuto nella mia squadra”.