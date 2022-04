Anche Latina partecipa al G20s, il Summit delle spiagge italiane che si è tenuto a Riccione

Anche il Comune di Latina ha partecipato al G20s Summit delle spiagge italiane del 5 e 6 aprile a Riccione, che riunisce i rappresentanti dei comuni appartenenti al network G20, con almeno un milione di presenze turistiche annuali. Quest’anno sono stati invitati gli esponenti di tutti i 334 comuni balneari italiani, compresa la città di Latina. Due giornate di lavoro nel corso delle quali si è parlato di progettualità che abbiano come focus la transizione ecologica, l’innovazione, la sicurezza e l’economia. Per il Comune di Latina ha partecipato la consigliera comunale Annalisa Muzio, delegata dal sindaco Damiano Coletta.

"È per me un onore - ha commentato la consigliera Muzio - rappresentare il Comune e portare finalmente la nostra presenza all’interno di una rete turistica nazionale, fatta da comuni virtuosi con i quali condividere best practices, e tornare arricchiti per esperienza, condivisione di storia e obiettivi, visioni di sviluppo e di strategie future. Un grazie particolare a Renata Tosi, sindaca di Riccione, alla quale ho avuto modo di portare i saluti della nostra amminsitrazione e con la quale, già da tempo, abbiamo stabilito, oltre ad un rapporto di profonda stima, anche uno scambio di proposte ed iniziative che ci vedono sempre più vicini".