Dalla Regione 25 milioni di euro ai Comuni per le opere pubbliche: in provincia ammessi 12 progetti

Con la delibera n. 1246 del 28 dicembre scorso la giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri, ha dichiarato ammissibili a finanziamento un elenco di interventi strutturali da realizzare nel triennio 2022-2024 nelle cinque province del Lazio. Complessivamente si tratta di 25 milioni di euro da destinare ai Comuni per opere pubbliche.

Per quanto riguarda la provincia di Latina, sono stati ammessi ben 12 interventi. Ecco nel dettaglio i progetti previsti:

A Pontinia: lavori di M.S. del manto di copertura degli edifici comunali e del piano viabile delle infrastrutture stradali di competenza 116.709 euro.

Maenza: lavori di decongestionamento del traffico del centro urbano (con la realizzazione della strada di sbocco di Via San Sebastiano), sistemazione di via Unicef e realizzazione di un parcheggio per 250.000 euro.

Prossedi: recupero strutturale e funzionale della chiesa del cimitero comunale 300.200 euro.

Norma: regimentazione acque meteoriche e rifacimento infrastruttura stradale di via Passeggiata San Giovanni nel centro storico 270.000 euro.

Sezze: monastero delle Clarisse per un importo di 250.000 euro.

Aprilia: riqualificazione area di via dei Cinque Archi 500.000 euro.

Lenola: lavori di ripristino copertura (tensostruttura) distrutta dal maltempo nel dicembre 2019 per 107.000 euro.

Priverno: realizzazione di un parcheggio di snodo intermodale tra località San Lorenzo e via Torretta Rocchigiana 300.000 euro.

Pontinia: recupero, adeguamento e implementazione dell'impianto sportivo esistente di via G. Cesare "Riccardo Caporuscio”, per 400.000 euro.

San Felice Circeo: realizzazione del parcheggio pubblico di via dell’Acropoli 250.000 euro.

Itri: Intervento di manutenzione impianto sportivo via Gramsci 200.000 euro.

Lenola: lavori di riqualificazione urbana con realizzazione del parcheggio multipiano e area mercato a piazzale Don Bosco - I Stralcio 750.000 euro.



"Un risultato importante – sottolinea Enrica Onorati, assessora della Regione Lazio – raggiunto grazie al lavoro della Giunta e della maggioranza di centrosinistra e con il quale diamo una risposta concreta alle necessità della nostra provincia e della regione. Questi interventi, previsti dalla legge regionale n. 14 del 2008 sono il frutto di un lavoro di squadra interassessorile e di continuo e proficuo confronto con gli enti locali del nostro territorio. La lettura dei bisogni territoriali attraverso l’ascolto dei Comuni ha caratterizzato da sempre la nostra azione di governo e le scelte di questa maggioranza".

"In questi cinque anni di legislatura - afferma anche il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna - sono state costanti l’attenzione e la sensibilità della Giunta Zingaretti e dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Mauro Alessandri, riguardo agli interventi urgenti e ai finanziamenti straordinari per le opere pubbliche previsti dalla legge 14/2008. Diverse le delibere in tal senso lungo tutto il corso del mandato e tantissimi gli interventi sul territorio pontino. Un lavoro di squadra fra Giunta, Consiglio ed enti locali, e non individuale; è paradossale che chi da destra attacca e contesta strumentalmente e quotidianamente il nostro operato, per finalità elettorali, rivendichi serialmente la paternità di queste azioni amministrative".