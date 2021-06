Concorsi Asl, Simeone: "Da Zingaretti e D'Amato nessuna volontà di fare luce sulla vicenda"

Il consigliere regionale Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, torna sul caso dei concorsi truccati della Asl pontina e sull'inchiesta che ha già portato all'arresto di un dirigente e un funzionario dell'azienda sanitaria, Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito. Il consigliere di opposizione aveva presentato sul caso un'interrogazione, discussa oggi al question time del Consiglio regionale. "Nessuna risposta concreta - commenta Simeone - sulla vergognosa vicenda che ha travolto i concorsi espletati dalla Asl di Latina rispettivamente per la selezione di 23 posti da collaboratore amministrativo cat. D e 70 posti di assistente amministrativo cat. C. Il quesito era semplice e diretto: chiedevo a Zingaretti e D’Amato se a fronte di quanto accaduto non intendessero, a tutela anche della Regione che rappresentano, avviare con urgenza un’accurata indagine interna al fine di comprendere quali siano le “pressioni politiche”, e da chi siano state esercitate, sulla Asl di Latina a cui ripetutamente fa riferimento l’ex direttore generale della stessa azienda, Giorgio Casati". Proprio l'ex dg della Asl Casati (non indagato nell'inchiesta dalla procura), nel corso di conversazioni intercettate dagli investigatori, aveva fatto riferimento a condizionamenti e influenze politiche, a cui per esempio sarebbe stato sottoposto proprio uno degli arresti, Claudio Rainone, e il direttore sanitario della Asl.

"Prendiamo atto, dalla risposta dell’assessore regionale alla sanità che non si intende farlo - aggiunge il consigliere di FI - Che non è intenzione, né volontà, di chi governa questa Regione fare luce su una vicenda le cui ripercussioni le stanno ingiustamente pagando a caro prezzo tutte quelle persone che hanno partecipato al concorso considerandolo una chance per il proprio futuro, che si sono impegnati, sacrificati ed hanno studiato per raggiungere un risultato oggi cancellato a causa di chi aveva già deciso chi avrebbe dovuto vincerli. Quanto accaduto è di una gravità estrema e ancor più grave è che, al di là degli atti di verifica dovuti avviati dalla Regione Lazio e della decisione di costituirsi parte civile nell’eventuale processo, né Zingaretti né D’Amato abbiano intenzione di comprendere chi siano le persone che “tengono per le p…” il direttore sanitario della Asl di Latina Visconti, come lo stesso Casati confida all’ “amico Bruno” e come emerge dalle intercettazioni, chi siano i componenti di quella regia regionale cui sempre Casati fa riferimento e fautori della carriera di Rainone agevolata dal fatto che “fa favori a tutti”".

"Dalle dichiarazioni rese da Casati emerge, in modo inequivocabile - prosegue il consigliere Simeone - la consapevolezza della pressante presenza di una certa politica nella gestione della Asl di Latina di cui lo scandalo dei concorsi sembra essere solo uno degli epiloghi. E’ inaccettabile che nessuno oggi si ponga alcun interrogativo sulla correttezza dell’agire dell’ex direttore generale Casati, che ha guidato la Asl di Latina per ben cinque anni dal 2016 al 2021. Quello che resta è una delle pagine più buie della sanità della nostra provincia, segnata da concorsi in cui anziché i meriti hanno preso il sopravvento nomi e cognomi di collaboratori di consiglieri regionali, figli e parenti di lavoratori della Asl, di medici dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, di componenti delle segreterie di una ben identificata parte politica. Prendiamo atto che chi oggi guida la regione Lazio preferisca limitarsi a fare il minimo indispensabile per salvare la faccia. Noi non ci fermeremo qui nell’interesse delle tante, troppe, vittime di questa vicenda che sono tutte le persone che hanno agito a qualsiasi livello nel rispetto della legge e della correttezza”.