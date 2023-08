Isola pedonale, la mozione per mantenerla non passa in Consiglio

Non passa in Consiglio comunale la mozione presentata dai partiti di minoranza per il mantenimento dell'isola pedonale. Nell'assise comunale si è aperta la discussione sul futuro della viabilità del centro storico, dopo l'annuncio della maggioranza di mettere fine all'esperienza della sperimentazione dell'isola pedonale a partire dal 1 settembre, ripristinando la Ztl nelle strade vicine a Piazza del Popolo. Una scelta contestata da Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032, che ha ieri hanno presentato una mozione, firmata dai consiglieri Bellini, Campagna, Ciolfi, Damiano Coletta, Floriana Coletta, Fiore, Isotton, Majocchi e Ranaldi. “Accogliamo con favore l’apertura della maggioranza e in particolare della sindaca Celentano che ci ha rassicurato che questa amministrazione voglia mantenere l’isola pedonale, nonostante questo dispiace che non si sia riusciti ad arrivare a un voto unanime sulla mozione e che il centrodestra non abbia voluto cogliere l’opportunità di convergere su una questione molto sentita dalla cittadinanza". “Attendiamo di capire - proseguono i consiglieri di opposizione - cosa avverrà il 1 settembre e auspichiamo che si possa avviare una discussione sul tema nelle commissioni competenti e attraverso gli strumenti partecipativi per il coinvolgimento dei cittadini. Come minoranza vigileremo sul rispetto delle dichiarazioni di sindaco e Giunta. Il tema è complesso ed è necessario ragionare in maniera integrata, ma siamo pienamente convinti che tornare indietro sarebbe un grave errore". Lbc, per voce del capogruppo Dario Bellini, ha presentato anche un emendamento per chiedere che si ricorra alla consultazione popolazione, raccogliendo dati effettivi sulla volontà dei cittadini di mantenere in centro l'isola pedonale e dunque proseguire con la chiusura al traffico.

Di diverso avviso le forze del centrodestra che, nel corso della discussione in aula consiliare, hanno sottolineato più volte le esigenze manifestate dai commercianti del centro storico. "Nel corso del Consiglio Comunale, a seguito di una mozione presentata dalle opposizioni sulla cosiddetta Isola Pedonale, ho proposto di discuterne in commissione e, successivamente, in aula - ha dichiarato il consigliere Dino Iavarone, presidente della commissione Attività produttive - É bene che i cittadini sappiano che la mozione, come strumento a disposizione dei consiglieri comunali, non produce alcuna scelta concreta da parte dell'amministrazione. Non siamo pregiudizievolmente contrari ad una chiusura del centro, ma occorre ragionare partendo da ciò che vediamo passeggiando per il centro: il deserto dei tartari, per citare un bel romanzo di un grande omonimo, Dino Buzzati. Questa misura nasceva come sperimentazione, caratteristica degli esperimenti è verificarne la riuscita. A distanza di anni, possiamo dire che l'Isola Pedonale, almeno questa nata e cresciuta durante laAmministrazione Coletta, é stata un completo fallimento. Una scelta unilaterale assunta senza coinvolgere le categorie, i commercianti, i residenti, se non in una misura molto limitata, che ha prodotto una spaccatura profonda nella città. Fra l'altro, l'amministrazione Coletta ha prodotto una desertificazione totale del centro, dislocando e chiudendo degli uffici che offrivano una vocazione produttiva al centro. Proprio il tema della vocazione, dell'anima che dovrà avere la zona centrale della nostra città deve essere la bussola della nostra azione politica. Noi siamo da sempre convinti che Latina, il suo futuro, sia indissolubilmente legata alla presenza del Polo Pontino de "La Sapienza" - prosegue Iavarone - Acquisendo al patrimonio indisponibile del Comune degli edifici di Fondazione, noi potremo creare un vero polmone culturale nella nostra città. Soltanto successivamente saremo nelle condizioni di ragionare sull'eventualità di chiudere e con quali modalità farlo. Parlarne ora, da parte delle opposizioni, significa buttare la palla in tribuna dato che lo strumento da loro scelto, quello della mozione, non produrrà alcun atto amministrativo vincolante. Per quanto mi riguarda in qualità di presidente della commissione Attività Produttive porterò all'attenzione della commissione l'argomento, coinvolgendo tutte le parti interessate, associazioni di categoria, comitati di quartiere, commercianti e residenti, con l'intenzione di proporre un utilizzo di una parte importante della città che sia il più ampiamente condivisa, in quanto resto convinto che il centro storico sia il biglietto da visita di tutti i cittadini e, tutti devono sentirsi fieri di esibirlo."