Consiglio comunale: il centrodestra si dimette. Nel gruppo c'è anche Annalisa Muzio

Sono iniziati in lieve ritardo i lavori del consiglio comunale di Latina, il primo dopo il voto del 4 settembre nelle 22 sezioni. Il centrodestra ha annunciato le dimissioni in blocco per far cadere l'amministrazione e poco prima dell'inizio dell'assise il sindaco Coletta ha voluto parlare apertamente alla città in una diretta sul suo profilo Facebook.

Dopo l'appello in apertura, si è passata alla convalida di tutti i consiglieri eletti. Subito dopo il centrodestra ha chiesto una sospensione di 10 minuti, approvata favorevolmente dall'aula. Intanto il sindaco Coletta, facendo il suo ingresso in aula, è stato accolto da forti applausi di decine di cittadini che hanno voluto manifestargli sostegno, affetto e vicinanza. Il primo cittadino non è riuscito a trattenere le lacrime e commosso si è avvicinato e ha salutato il pubblico presente.

Intorno alle 18,40 i consiglieri di centrodestra, come annunciato, hanno lasciato l'edificio del Comune per recarsi dal notaio a rassegnare ufficialmente le loro dimissioni.

Alle 19 gli esponenti dei partiti di destra cominciano a salire dal notaio Coppola, a pochi passi dal palazzo comunale, e a loro a quanto pare si è unita anche Annalisa Muzio, che pure nei mesi scorsi aveva appoggiato il sindaco Coletta e aveva sempre preso le distanze dal centrodestra, criticando anche gli ultimi sviluppi relativi al ricorso al Tar sul voto nelle 22 sezioni.

L'assise intanto è ripresa e si sta procedendo all'appello con più di mezza aula vuota.

Alle 19,30 le dimissioni sono state tutte rassegnate. Il sindaco Coletta ha convocato una conferenza stampa.