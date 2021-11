Consiglio comunale, la coalizione del sindaco: "La politica ha dato prova di responsabilità e rispetto"

Cinque gruppi consiliari della coalizione, corrispondendi ad altrettante liste che hanno sostenuto Damiano Coletta al ballottaggio. Ogni gruppo ieri, in occasione del primo consiglio comunale della nuova amministrazione, ha indicato il proprio capogruppo. Latina Bene Comune ha confermato Valeria Campagna; il Partito Democratico ha scelto Enzo De Amicis; la lista Per Latina 2032 ha nominato Massimiliano Colazingari, presidente del consiglio comunale uscente al quale è andato il ringraziamento dell’aula; Francesco Pannone per la lista Riguarda Latina e Gianluca Bono per il Movimento Cinque Stelle, lista che per il ballottaggio ha scelto l’apparentamento.

"Siamo felici di poter dire che la coalizione si è mossa all’unisono, sia nelle intenzioni che nelle decisioni prese - si legge in una nota dei gruppo consiliari - lo abbiamo dimostrato in tutte le votazioni che ci sono state. C’è sinergia e crediamo che l’esperienza di lavorare in coalizione sarà positiva: in questo primo consiglio comunale la coalizione ha mostrato compattezza e unione di intenti, tesa a tracciare un percorso leale e costruttivo per il bene della città".

"Ci teniamo anche a congratularci con il neo eletto presidente del consiglio comunale Raimondo Tiero - continua la nota - elezione a cui abbiamo contribuito facendo raggiungere all’aula l’unanimità, come auspicato dal sindaco sin dai primi incontri con le forze politiche, come segnale di apertura e distensione nel segno di una politica sana e rivolta esclusivamente al bene della città. Pensiamo che la politica abbia dato prova di responsabilità e di rispetto del voto democratico espresso dai cittadini. Importanti anche l’elezione di Gianmarco Proietti a vice presidente del consiglio comunale e di Francesco Pannone tra i consiglieri segretari; di Tommaso Malandruccolo nella commissione elettorale come membro effettivo e di Emilio Ranieri come membro supplente. Infine il nostro augurio al sindaco Damiano Coletta per un secondo tempo positivo e ricco di soddisfazioni".