Bilancio di previsione 2021, via libera definitivo del Consiglio provinciale

L'ente di via Costa ha destinato 17 milioni di euro alla viabilità, 19 milioni agli istituti scolastici e 9 milioni alla formazione

Via libera definitivo da parte del Consiglio provinciale al Bilancio di Previsione che aveva già ottenuto il parere favorevole dell’Assemblea dei sindaci.

Il documento di programmazione economica prevede di impegnare per il 2021 per la viabilità provinciale 17 milioni di euro, 4 destinati alla manutenzione ordinaria e i rimanenti 13 a quella straordinaria.

La voce principale del Bilancio riguarda la manutenzione degli istituti scolastici di competenza dell’ente di via Costa che impegnerà 19 milioni di euro. All’ambiente sono destinati invece 9 milioni di euro, fondi regionali per i Consorzi di Bonifica e una cifra identica – altri 9 milioni – è prevista per incentivare la raccolta differenziata, somma messa a disposizione dalla Regione Lazio.

Sono finanziamenti regionali anche i 5 milioni di euro per la formazione. La Provincia effettuerà inoltre investimenti per 2 milioni e mezzo di euro con le somme derivanti dal ristoro per le servitù nucleari ospitate sul territorio mentre altri 4 milioni di euro provenienti da alienazioni immobiliari saranno destinati a investimenti.

L’uscita più consistente del Bilancio, 22 milioni di euro che rappresentano un terzo delle entrate, è la somma che per legge obbliga le Province a restituire allo Stato dopo la riforma degli enti rimasta peraltro incompiuta.