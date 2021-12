Approvato il piano di dimensionamento scolastico 2022- 2023: nuovi indirizzi per gli istituti pontini

Il Consiglio provinciale ha approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2022- 2023, che contiene le proposte avanzate dai singoli Comuni pontini e dalla Provincia per gli istituti comprensivi e superiori del territorio pontino. Il Piano di dimensionamento è lo strumento attraverso il quale gli enti Locali propongono, con cadenza annuale, l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole al fine di avere istituzioni scolastiche con una popolazione definita dal legislatore come ottimale.

Per il prossimo anno 2022-2023 la Provincia non ha previsto variazioni per gli istituti superiori ma ha recepito tutte le richieste di attivazione di nuovi indirizzi giunte dalle scuole. Di seguito dunque i nuovi indirizzi approvati:

La deliberazione sarà ora inviata alla Regione Lazio per gli atti conseguenti e sarà trasmessa ai Comuni, all'Ufficio scolastico per il Lazio e ai membri del comitato provinciale.

Quello di oggi, 10 dicembre, è stato l’ultimo consiglio provinciale prima delle elezioni del nuovo presidente e dei componenti del Consiglio, il prossimo 18 dicembre. “In questi tre mesi – ha ribadito il presidente facente funzioni Domenico Vulcano - ho guidato la Provincia di Latina sempre con lealtà e dedizione. Ho dato il meglio alla soluzione dei problemi che ci sono stati dando dignità a tutto il territorio. Il mio impegno futuro sarà sempre lo stesso perché credo alla politica come missione per gli uomini e per il territorio che si amministra".