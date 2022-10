Il Consiglio provinciale approva all'unanimità la mozione sullo stato di calamità naturale per i comuni colpiti dal maltempo

Approvata all'unanimità, in Consiglio provinciale, la mozione sullo stato di emergenza e calamità naturale per i comuni pontini. L'assise di via Costa ha espresso vicinanza e solidarietà ai cittadini di Formia, Itri, Sabaudia, San Felice Circeo e Pontinia, colpiti dagli eventi climatici dei giorni scorsi. Il nubifragio e la tromba d'aria del 29 settembre, oltre a distruggere un territorio molto vasto, hanno provocato infatti danni gravissimi alle infrastrutture e all'economia pontina, già piegata dalla pandemia prima e poi dai rincari di gas ed energia elettrica. Il consiglio provinciale ha dato dunque mandato al presidente Gerardo Stefanelli di promuovere ogni iniziativa utile, da condividere con enti e istituzioni interessate, affinché sia dichiarato lo stato di emergenza e calamità naturale, finalizzato attivare nel più breve tempo possibile aiuti e sussidi in favore delle popolazioni colpite e danneggiate o comunque a definire un piano straordinario che coinvolga tutti i comuni interessati da eventi climatici. L'obiettivo è di avviare progetti per contrastare o mitigare l'incidenza e le conseguenze dannose di eventi climatici avversi e straordinari.

L'assise ha poi approvato, con l'astensione di Lega e FdI, il bilancio consolidato 2021. Approvato anche lo schema di contratto di servizio 2022- 2027 della Latina Formazione, di competenza al 100% di via Costa. Riacquisito al patrimonio stradale della Provincia il tratto compreso tra il km 0 e il 2+200 della strada Diversivo Acquachiara, fra il ponte Selce e la rotonda di viale Piemonte, a Fondi.

Stefanelli ha inoltre annunciato che, per venire incontro ai piccoli comuni, tramite avviso pubblico assegnerà un contributo finanziario affinché gli enti possano mettere in sicurezza strade comunali in raccordo con quelle provinciali.