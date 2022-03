Convocato il Consiglio provinciale per l'approvazione del bilancio di previsione

E' stato convocato per la giornata di giovedì 24 marzo il Consiglio provinciale di Latina. Nella seduta, in programma alle 9,30, è prevista anche l'approvazione del bilancio di previsione.

La seduta dell'assise dell'ente di via Costa è convocata per l'esame dei seguenti argomenti: approvazione dei verbali delle sedute precedenti, approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2022-2024 e per l'approvazione del bilancio di previsione 2022- 2024.