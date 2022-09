Nuova proclamazione ufficiale per il sindaco Damiano Coletta

Una lunga attesa per dirimere diverse questioni arrivate sul tavolo della commissione elettorale durante le operazioni di validazione dei verbali e convalida degli eletti. Ma quattro giorni dopo il voto di domenica 4 settembre, alla fine la proclamazione è arrivata. E anche questo ultimo atto è stato più lungo del solito proprio per dare spazio ad una chiara spiegazione della valutazione effettuata sulle tre istanze poste alla stessa commissione: quella di Latina nel Cuore che chiedeva di ripetere il ballottaggio, quella dell'esponente della lista Dino Iavarone che chiedeva invece il riconteggio delle schede in alcune sezioni e infine quella avanzata dal Movimento 5 Stelle, escluso dall'assise comunale. Tutte le istanze sono state respinte con ampie motivazioni chiarite dalla commissione elettorale centrale che ha analizzato la questione sotto ogni profilo e lette dal presidente Luca Venditto.

Così, alle 18,53 di giovedì 8 settembre, Damiano Coletta torna di fatto ad essere sindaco di Latina con una nuova proclamazione ufficiale, la seconda dopo quella di ottobre.

Il presidente della commissione elettorale ha poi nominato tutti i componenti del nuovo consiglio comunale: cinque consiglieri per Lbc, Valeria Campagna, Gianmarco Proietti, Emilio Ranieri, Floriana Coletta e Dario Bellini; 4 per il Pd: Enzo De Amicis, Leonardo Majocchi, Tommaso Malandruccolo e Daniela Fiore; 2 per Latina 2032: Massimiliano Colazingari e Simona Lepori; uno per la lista Riguarda Latina: Francesco Pannone. La coalizione di destra conta invece la maggioranza dell'assise: 6 consiglieri di FdI: Raimondo Tiero, Matilde Celentano, Andrea Chiarato, Gianfranco Antonnicola, Patrizia Fanti e Gianluca Di Cocco; 5 per la Lega: Giovanna Miele, Massimiliano Carnevale, Vincenzo Valletta, Valeria Ttripodi, Roberto Belvisi; 3 per Latina nel Cuore: Renzo Scalco, Mario Faticoni e Alessio Pagliari; 3 anche per FI: Roberta Della Pietà, Fausto Furlanetto e Mauro Anzalone; uno infine anche per l'Udc: Antonio Costanzi. In consiglio comunale entrano anche i candidati sindaci non eletti: Vincenzo Zaccheo e Annalisa Muzio.