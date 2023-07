Mobilità, ambiente e infrastrutture: a Latina progetti per 11 milioni di euro

E' stata aprovata la delibera di giunta che consentirà al Comune di Latina di richiedere una prima tranche di finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 per interventi e servizi da realizzare nell’ambito della vision “Latina resiliente”. Si tratta della strategia territoriale che l’ente municipale ha individuato come azione collettiva in grado di rappresentare in modo organico gli interessi e il superamento delle criticità della comunità locale con una progettualità complessiva di circa 45 milioni di euro, di cui 20,3 – divisi in due tranche - finanziabili con il Fesr. “Sono molto soddisfatta del lavoro svolto in queste poche settimane per fissare le priorità degli interventi che abbiamo inserito in questa prima fase - ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – Mi riferisco in particolar modo a una puntuale programmazione che interessa tutti gli edifici scolastici dei borghi di Latina, sia in termini infrastrutturali che in termini di mobilità: con questa prima tranche infatti vogliamo reperire i fondi per gli studi di fattibilità e nella seconda fase intercettare le risorse per la realizzazione dei progetti già in programma nella vision”.

“La delibera approvata è un risultato importantissimo per la nostra città – ha dichiarato il vice sindaco Massimiliano Carnevale, assessore ai Lavori pubblici – E’ la sintesi del lavoro e della visione tra l’amministrazione comunale e i partner costituiti da associazioni, comitati e cittadini è un modello virtuoso che dimostra la capacità di collaborare e fare rete. Una strategia vincente che darà risposte puntuali ai tanti bisogni di mobilità sostenibile, valorizzazione dei borghi, dei quartieri popolari, della Marina e del centro cittadino”. Diversi gli ambiti di intervento: mobilità sostenibile, riqualificazione ambientale ed efficienza energetica, infrastrutture verdi, qualità degli spazi pubblici, servizi e luoghi per la cultura e la socialità, la digitalizzazione per l’amministrazione e la governance del territorio. Nella fase partecipativa sono giunte all’attenzione della dirigenza del servizio Lavori pubblici del Comune di Latina, rappresentata dall’ingegnere Angelica Vagnozzi, ben 350 proposte, di cui l’80% riguardanti la mobilità sostenibile. Tra le varie richieste la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra Borgo Piave e il centro, e anche la realizzazione di sale coworking.

Con la delibera numero 43, approvata dalla giunta del sindaco Matilde Celentano nella seduta del 29 giugno scorso, si entra nella fase attuativa di un primo pacchetto di interventi, per un totale di quasi 11 milioni di euro, che dovranno essere appaltati entro 18 mesi dalla data della convenzione relativa al finanziamento, che sarà concesso dall’Autorità di gestione regionale sulla base della coerenza con la vision “Latina resiliente”, nella quale - parallelamente sono stati inseriti - anche i fabbisogni a carattere sociale che potranno trovare risposte nell’ambito del Fondo sociale europeo. Nelle progettualità degli 11 milioni di euro spicca quella da un milione e 300 mila euro per l’elaborazione dati e lo studio di fattibilità e messa in sicurezza di percorsi e accessi alle 13 aree scolastiche dei Borghi. Tra gli importi principali anche un milione di euro per la riqualificazione delle aree verdi del centro cittadino, tra cui piazza quartiere Trieste, piazza Berlinguer, parco di via Ovidio, aree vedi di viale Don Morosini, viale Emanuele Filiberto e di via Zanetti. Si aggiungono le progettualità dei parchi produttivi Upper di via Massaro e di Campo Boario per quasi 1,4 milioni di euro.

In questa prima tranche trova spazio anche la richiesta di fondi per 288mila euro, per la realizzazione del skateparck tra via Galvaligi e via Pierluigi Nervi, interventi di riqualificazione ambientale e climatica negli spazi pubblici urbani di piazzale dei Mercanti e del parcheggio di via Neghelli, per circa 1,3 milioni di euro, e I collegamenti ciclabili Nuova Nascosa-via del Lido, autolinee viale Le Corbusier-via Bruxelles, via Galvaligi-via del Lido per oltre 600mila euro, mentre gli altri percorsi ciclabili programmati con la vision saranno inseriti nella seconda tranche di richieste di finanziamento. La delibera di giunta numero 43 sarà presto portata in Consiglio comunale per la ratifica.