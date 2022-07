Edilizia scolastica e pianificazione territoriale: il nuovo dirigente della Provincia è Massimo Monacelli

Nell’ambito dell’assegnazione degli incarichi dirigenziali il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, dopo una selezione di candidati nell’ambito della mobilità volontaria, ha assegnato all’ingegner Massimo Monacelli l’incarico di dirigente dell’Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale.

Monacelli è nato a Fondi il 6 maggio 1968 e si è laureato all’Università degli studi di Roma La Sapienza - facoltà di Ingegneria, laure in Ingegneria civile con indirizzo in geotecnica, con una tesi di laurea sperimentale in tecnica dei lavori stradali, ferroviari e aeroportuali, recupero di rifiuti industriali nelle sovrastrutture stradali.

L'ingegner Massimo Monacelli, prima di assumere l’incarico di dirigente in Provincia di Latina, è stato dirigente del dipartimento Cura, Qualità del territorio e Sostenibilità ambientale del Comune di Gaeta.