Ufficio Tari in affanno: lunghe file e primo appuntamento a ottobre

Stanno arrivando proprio in questi giorni gli avvisi di pagamento della tassa rifiuti di Latina per il 2023 ma l'ufficio Tari è in affanno e non riesce a smaltire tutte le richieste dell'utenza. Il risultato sono ore di attesa in fila negli unici due giorni di apertura al pubblico e tempi lunghissimi per ottenere un appuntamento. A segnalare i disagi è Daniela Fiore. neo eletta in Consiglio comunale con il gruppo del Partito democratico, che ricorda come, proprio su sua proposta in qualità di presidente della commissione Bilancio nella passata consiliatura i tempi di apertura dell'ufficio comunale erano stati estesi. Poi, con l'insediamento del commissario prefettizio, dal 27 marzo scorso sono stati nuovamente ridotti.

"È ormai evidente - dichiara Fiore - che a Latina esiste un enorme problema all’ufficio Tari che crea disagi a un’ampia fascia di utenza. Ad oggi i giorni di apertura degli sportelli al pubblico sono soltanto due, il lunedì e il giovedì. Gli addetti faticano a smaltire le richieste dei cittadini e può capitare di attendere in fila anche oltre due ore. Chiedendo un appuntamento oggi, la prima data disponibile è per ottobre 2023, impossibile pensare di avere risposte telefoniche oppure alle pec. Molti utenti inoltre segnalano ritardi nella lavorazione e gestione delle pratiche".

Problemi riconducili soprattutto alla carenza di personale, che andrebbe potenziato, ma anche all'informatizzazione del servizio che dovrebbe consentire ai cittadini di gestire le pratiche senza doversi recare di persona negli uffici. "Quella del servizio all’utenza - continua Daniela Fiore - è l’altra faccia del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, meno impattante in termini di visibilità, ma sicuramente molto impattante sulla qualità della vita dei cittadini. Sarà uno dei primi impegni che porteremo all’attenzione della nuova amministrazione, nel frattempo mi rivolgo alla sindaca chiedendo di avviare da subito le verifiche con l’ufficio al fine di ripristinare un servizio adeguato alla città di Latina: intervenire al più presto per potenziare il ricevimento ampliando giorni e orari di apertura al pubblico e implementare i servizi online per dare riscontro ai cittadini senza che siano costretti a recarsi presso l’ufficio. Insomma, attivare tutte le misure possibili per ridurre i tempi di attesa e rendere il servizio pienamente efficiente".