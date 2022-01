Buoni spesa: 332 istanze accolte ma per presentare domanda c'è tempo fino al 14 gennaio

C'è ancora tempo fino al prossimo 14 gennaio per inoltrare la richiesta di buoni spesa al Comune di Latina (qui il link), compilando il relativo modulo. Ma al 15 dicembre erano già 439 le domande inoltrate e lavorate dagli uffici dell'assessorato al Welfare del Comune per poter beneficiare dei voucher sociali messi a disposizione delle famiglie del capoluogo che si trovano in condizioni di difficoltà economica.

Delle complessive 439, 332 sono state ammesse al contributo, mentre 107 sono state escluse per mancanza dei requisiti previsti dal bando. L’importo totale dei buoni assegnati fino ad oggi è di circa 210mila euro. Il contributo copre le spese alimentari (332 istanze per 138.750 euro), spese per acquisto di farmaci (212 istanze per 21mila euro), spese per utenze domestiche (199 istanze per 49.200 euro).

"Queste - spiega l'assessora al Welfare del Comune Francesca Pierleoni - sono le prime domande di voucher verificate e accolte, per le quali da ieri si sta procedendo con l’erogazione delle somme. Ad oggi sono oltre 1.730 le richieste pervenute, gli uffici sono al lavoro per valutarne l’idoneità e controllare la corrispondenza tra le dichiarazioni rese e i criteri stabiliti dall’avviso pubblico; seguirà una verifica anche da parte della Guardia di Finanza".