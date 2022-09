Provincia, eletti nuovi presidenti e vice delle commissioni consiliari

Dopo la caduta dell'amministrazione comunale di Terracina e poi di quella di Latina (prima del voto del 4 settembre nelle 22 sezioni), si riuniscono di nuovo in Provincia alcune commissioni consiliari per eleggere i nuovi presidenti e vicepresidenti in sostituzione dei precedenti.

Queste dunque le nuove guide degli organismi dell'ente: eletti all'unanimità alla commissione Sviluppo e tutela del territorio Anna Ciccarelli (FI) come presidente e Luca Magliozzi come vice; alla commissione Trasparenza Franco Cardinale (Lega) presidente e Luigi Vocella (FdI) vicepresidente; alla commissione P.I e Formazione Elio Sarracino (Civiche) sarà il presidente.

Sono stati inoltre approvate all’unanimità le linee di indirizzo che disciplinano l’affidamento del servizio di ristoro all’interno degli istituti scolastici di pertinenza della Provincia di Latina per i prossimi tre anni, oltre allo schema di contratto di servizio 2022-27 riguardante la Latina Formazione srl. La data del prossimo consiglio provinciale è stata fissata a lunedì 3 ottobre alle 8,30.