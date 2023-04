Elezioni amministrative 2023, la lista di Forza Italia si presenta

E’ stata presentata nei giorni scorsi la lista dei candidati di Forza Italia alla presenza della candidata sindaco della coalizione di centrodestra, Matilde Celentano e dell’assessore regionale Giuseppe Schiboni. A fare gli onori di casa è stato Stefano Cardillo, candidato insieme ad altre 31 persone alla carica di consigliere comunale, attualmente commissario locale di Forza Italia.

Cardillo ha voluto sottolineare il percorso intrapreso dalla candidata sindaco per fare sintesi su una proposta di governo condivisa da sottoporre agli elettori mentre Schiboni ha sottolineato la necessità di voltare pagina per strappare la città di Latina all’immobilismo che dura da troppi anni”.

Ad uno ad uno, i candidati consiglieri si sono presentati, illustrando brevemente la motivazione che li ha spinti a scendere in campo all’insegna dello slogan "Rispetto, passione e amore per Latina, i suoi quartieri, i borghi". La Celentano ha anche annunciato la visita a Latina per mercoledì 26 aprile del ministro del Turismo Daniela Santanché che “verrà a visitare il nostro lungomare, una risorsa importantissima per la nostra economia ma lasciata in balia delle onde per troppo tempo. Questo è il momento per invertire la rotta”. La candidata sindaco ha poi rilanciato la necessità di riprendere “i piani particolareggiati annullati, adeguiamoli ai tempi nuovi e alle indicazioni degli organi di controllo”. “