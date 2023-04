Celentano sul treno storico: "Importante operazione di marketing territoriale"

La candidata sindaco della coalizione di centrodestra Matilde Celentano questa mattina ha partecipato all’iniziativa di Fondazione Ferrovie dello Stato di viaggi a bordo di treni storici.

250 viaggiatori sono partiti da Roma Termini e sono arrivati alla stazione di Latina Scalo a bordo della “littorina”. Nei locali della sala d’attesa della stazione è stata inaugurata la mostra dal titolo “La stazione di Latina e il mito della Littorina”, visitabile fino al 31 dicembre. A seguire i viaggiatori del treno storico hanno raggiunto il centro di Latina dove sono state organizzate visite guidate alla scoperta delle architetture urbane e dei musei cittadini.

“Quella di oggi – ha dichiarato la candidata Sindaco Matilde Celentano – è stata una importante operazione di marketing territoriale realizzata dalla fondazione Ferrovie dello Stato per promuovere il turismo sostenibile e di continuità. È per me un onore sapere che 250 turisti, grazie a questa iniziativa, hanno potuto conoscere e visitare la città. Con l’auspicio che eventi come questo siano sempre più frequenti, per far conoscere a chi viene da fuori la realtà della nostra meravigliosa Latina”.