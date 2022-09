Da Letta a Zingaretti auguri e attestati di stima al sindaco Coletta

Auguri e attestati di stima al sindaco Damiano Coletta da parte di molti esponenti della politica nazionale e regionale. Fra questi c'è anche Enrico Letta, segretario nazionale del Partito democratico, che questa mattina in un post su Facebook ha scritto: "Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne e ossa vinciamo. Nella notte la notizia della vittoria di Damiano Coletta nella ripetizione delle elezioni a Latina". Proprio Letta era arrivato a Latina lo scorso ottobre per sostenere Coletta a pochi giorni dalla data del ballottaggio con Zaccheo.

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che solo qualche giorno fa aveva incontrato Coletta nel capoluogo: "Bella vittoria a Latina di Damiano Coletta e di una squadra meravigliosa - ha commentato - Per la terza volta rieletto sindaco. A tutte e tutti loro grazie per l’unità, la passione, la cultura della legalità, le idee e la visione che avete saputo mettere in questa battaglia. Ora continuiamo, buon governo per il futuro della città".

"Non esistono feudi. Non esistono partite vinte o perse in partenza. Esiste la capacità di andare casa per casa, ascoltare, dialogare, convincere. A Latina ha rivinto Damiano Coletta battendo la destra per la terza volta. Damiano ha vinto mentre in città la sua opposizione aveva scatenato una campagna cattiva e infamante contro di lui e la sua maggioranza. E ha vinto mentre tutto intorno pare soffiare da un'altra parte. Invece no, Damiano Coletta è di nuovo sindaco di Latina. Non può che essere di buon auspicio" ha commentato anche la consigliera regionale Marta Bonafoni.

"Complimenti a Damiano Coletta - scrive anche l'europarlamentare Massimiliano Smeriglio - che viene confermato per la terza volta sindaco di Latina.. Lui e la sua squadra sono stati negli ultimi anni sempre in cima alle classifiche di gradimento dei cittadini. Sempre riscontri positivi per un’esperienza anomala e originale che è ormai diventata un punto di riferimento per il nostro territorio. Forza Damiano, avanti tutta".

Commenta così anche Bruno Astorre, senatore e segretario del Pd del Lazio: “E sono tre. A Latina il centrosinistra per la terza volta di fila vince. Grande Damiano Coletta, ora diamo alla città il Ggoverno che merita”