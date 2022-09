Elezioni politiche, a Latina arriva Carlo Calenda

Proseguono gli appuntamenti con i leader politici nazionali nel capoluogo pontino. Tappa a Latina anche per Carlo Calenda. Il leader del Terzo Polo Azione-Italia Viva nell'ambito della campagna elettorale in vista delle elezioni poltiche del 25 settembre prossimo sarà nel capoluogo pontino mercoledì prossimo, 14 settembre.

L’appuntamento è in piazza del Popolo alle 19.30 per un incontro pubblico nel corso del quale illustrerà il suo programma politico e le proposte mirate per il territorio pontino.