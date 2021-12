Elezioni provinciali, gli auguri del sindaco Coletta al neo presidente Gerardo Stefanelli

Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha trionfato nelle elezioni provinciali di sabato 18 dicembre ed è il nuovo presidente della Provincia di Latina, sostenuto da Pd, Forza Italia, liste civiche e M5S. E' stato eletto con 267 preferenze, superando l'altro candidato di Lega e Fratelli d'Italia, Giovanni Agresti, primo cittadino di Itri.

Ora gli auguri a Stefanelli arrivano anche dal sindaco di Latina Damiano Coletta: "Complimenti e auguri di buon lavoro al neo eletto presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli e a tutti i consiglieri e le consigliere, in particolare Valeria Campagna, Enzo De Amicis e Annalisa Muzio. Colgo l’occasione - dichiara il primo cittadino del capoluogo - per salutare e ringraziare per il lavoro svolto il presidente Carlo Medici e, seppur per breve tempo, il presidente Domenico Vulcano".

"Abbiamo temi importanti da affrontare insieme per il bene della comunità - aggiunge - i rifiuti, le strade, le scuole. E anche il futuro dell’ex Rossi Sud che auspichiamo di lanciare finalmente come polo fieristico pienamente attivo. Buon lavoro a tutti".