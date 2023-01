Regionali, D'Amato: "Ho combattuto il Covid, voglio vincere anche queste elezioni"

“Voglio vincere, dopo avere contrastato il Covid queste elezioni non mi fanno paura perché in questi anni abbiamo fatto un gran lavoro”.

Esordisce così il candidato alla presidenza della Regione Lazio Alessio D’Amato che questa mattina a Latina ha partecipato all’inaugurazione della sede del comitato elettorale dei due candidati del Partito Democratico Salvatore La Penna e Enrica Onorati in via Cesare Battisti. D’Amato ha ricordato il grande lavoro fatto durante la pandemia come assessore alla sanità e ringraziato tutti gli operatori che non si sono risparmiati, “Abbiamo ereditato dal centro destra un default finanziario nella sanità e siamo riusciti a rimettere i conti a posto. E poi non accetto lezioni da uno come Francesco Rocca che aveva ruoli apicali nella sanità privata”. Il candidato del Pd ha inoltre annunciato la volontà di voler istituire un assessorato regionale alle comunità del mare e ricordato come l’amministrazione di centro sinistra abbia messo a disposizione le risorse per realizzare due nuovi ospedali, quello di Latina e quello del Golfo. “Siamo credibili, abbiamo un programma dettagliato: questa – ha concluso – è una battaglia sui valori”.

La Penna ha parlato di una sfida complessa e della necessità di dare continuità al governo del Lazio, regione che oggi si presenta in maniera completamente diversa e che è riuscita a fare fronte a una delle emergenze più gravi e complesse degli ultimi decenni, quella del Covid. “Abbiamo trovato i fondi necessari per due ospedali – ha aggiunto – e dobbiamo dare continuità a questo lavoro: inutile disperdere i voti”.

“Il nostro programma – ha sottolineato Enrica Onorati – riguarda una regione pensata per il benessere collettivo sulla scorta degli ultimi dieci anni di buon governo durante i quali abbiamo ottenuto importanti risultati con l’assegnazione dei fondi Pnrr su progetti concreti. E a questo lavoro dobbiamo dare continuità”.