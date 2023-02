Primarie del Pd, a Latina un evento in sostegno di Elly Schlein

In vista delle primarie del Partito democratico in programma domenica 26 febbraio, a Latina è in programma un'iniziativa organizzata da Pop- Idee in movimento, in sostegno della candidata alla segreteria del partito Elly Schlein. L'evento si terrà alle 18 di domani, giovedì 23 febbraio, presso il locale Geena Beer & Comfort Food di via Custoza 2. Per l'occasione la consigliera regionale Marta Bonafoni e l'ex consigliera comunale Valeria Campagna spiegheranno le ragioni del loro sostegno alla mozione di Elly Schlein come candidata alla segreteria del Pd.

“L’esito delle elezioni eegionali – spiega Valeria Campagna – ha confermato il bisogno di un profondo rinnovamento politico. Servono volti, stili e metodi nuovi per recuperare quelle persone che hanno smesso di andare a votare perché non si riconoscono più nel centrosinistra. La sconfitta impone scelte forti: riorganizzare il Pd, infatti, vuol dire riorganizzare il centrosinistra del nostro paese. Bisogna ricostruire e con Elly Schlein possiamo farlo per davvero. Per questo le primarie aperte del 26 ci riguardano: si tratta di partecipare ad un cambiamento che, per l’appunto, parte da noi”.

Intanto, domenica scorsa si sono svolti i congressi di circolo e Campagna commenta così i risultati su Latina: “Nel capoluogo Elly Schlein è stata la candidata più votata con oltre il 60% dei consensi. Questo significa che c’è voglia di innovare e lavorare su temi decisivi come il lavoro, le diseguaglianze e l’ambiente. Crediamo che sia l’ora di una segretaria giovane, donna e femminista”.“Le primarie aperte agli elettori e alle elettrici del centrosinistra – aggiunge – sono una grande opportunità che ci permette di contribuire pur non avendo la tessera di partito. A molti spaventa questa partecipazione di persone esterne ma io invece sono convinta che proprio nei mondi che stanno fuori ai partiti, nel civismo e nell’associazionismo, ci siano energie in grado di portare linfa nuova. Sono mondi che Elly Schlein, in questi anni, ha sempre incontrato e coinvolto nel suo percorso e che sta cercando di portare come valore aggiunto anche in questo percorso congressuale. È il momento di scelte coraggiose. La mia generazione ha le idee chiare sulle battaglie che vanno portate avanti e pretende questa chiarezza dalla classe dirigente. Penso al contrasto del precariato, del lavoro povero, delle diseguaglianze economiche; alle battaglie per il diritto allo studio, per l’abolizione degli stage non retribuiti, per la giustizia climatica, per il rinnovamento generazionale. Siamo convinte che la migliore scelta per rappresentare queste battaglie, per impegno dimostrato e coerenza, sia Elly Schlein”.