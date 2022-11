Con i fondi del Pnrr un campo sportivo in Q4 e Q5: ok al finanziamento

Un finanziamento andato a buon fine per il Comune di Latina. Si tratta di un nuovo campo sportivo nei quartieri Q4 e Q5, un centro polifunzionale che sorgerà su circa 3 ettari di terreno andando a integrarsi con i percorsi pedonali dell'Oasi Verde Susetta Guerrini. Oltre a questo arriva dal commissario del Comune anche l'estensione del Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, su tutto il territorio comunale. Per la struttura sportiva l'ambito di finanziamento è quello del Pnrr e il progetto era stato presentato dall'amministrazione comunale nai mesi scorsi. Ora dunque arrivano i risultati.

“È la dimostrazione che quando si programma bene i risultati arrivano e che il lavoro svolto negli ultimi sei anni è stato finalizzato alla realizzazione di risultati concreti. La città potrà giovarne e fare un passo in avanti dal punto di vista culturale e strutturale”, commentano gli ex consiglieri di Lbc Valeria Campagna ed Emilio Ranieri. La giunta comunale lo scorso aprile aveva infatti partecipato a un bando del Pnrr dedicato al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi. Pochi i progetti che hanno ottenuto il finanziamento: Latina rientra tra i 12 comuni d’Italia che ci sono riusciti. Il finanziamento ammonta a circa 2 milioni di euro e permetterà ai quartieri Q4 e Q5 di avere una nuova struttura sportiva: il Centro sportivo Outdoor "Nuova Latina".

Un commento dei due ex consiglieri anche sul Peba: "E' un fatto culturale prima che architettonico. Ci abbiamo lavorato duramente nelle commissioni competenti e in Consiglio comunale. Il commissario prefettizio, tenendo conto dell’indirizzo politico che abbiamo tratteggiato negli anni addietro, ha deliberato per l’applicazione del piano su tutto il territorio comunale. Allargandone gli effetti oltre il perimetro della ztl. Ne siamo molto soddisfatti: ai cittadini e le cittadine, indipendentemente dalle capacità fisiche e motorie, verrà ora garantita l’accessibilità e la percorrenza lungo le vie della città".