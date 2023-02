Amministrazione condivisa, in arrivo dalla Regione fondi per la riqualificazione di piazza Berlinguer

In arrivo dalla Regione Lazio fondi che potranno contribuire a riqualificare piazza Berlinguer con l'obiettivo di renderla una zona di aggregazione e socializzazione per la comunità. Una determina regionale ammette infatti il Comune di Latina a un contributo di 60mila euro, di cui 20 stanziati dal Comune stesso, nell'ambito di un avviso pubblico per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni. A darne notizia l'ex consigliera comunale di Lbc e membro del Consiglio generale di Latina Bene Comune, Floriana Coletta.

“Come amministrazione – spiega Coletta – abbiamo partecipato al bando nel 2022 presentando un progetto di cura, conservazione, manutenzione e rigenerazione del Parco Berlinguer così che potessero essere sviluppati interventi di riqualificazione delle aree della piazza come, ad esempio, quella giochi ed il campo di basket oltre che la realizzazione di un’area sgambamento cani. Parliamo di una zona della città su cui abbiamo già lavorato nell’ottica dell’inclusione sociale e dell’aggregazione. Basti pensare alla casa di quartiere di via Milazzo che, trovandosi proprio nel cuore di piazza Berlinguer, abbiamo rigenerato e riconsegnato ai cittadini e alle cittadine. L’ottenimento di questo contributo è una splendida notizia che renderà il parco, e l’area ad esso adiacente, ancor di più il cuore pulsante del quartiere".