Fratelli d'Italia, Calandrini eletto per acclamazione coordinatore provinciale

Il senatore Nicola Calandrini, confermando la carica che ha rivestito dalla fondazione del partito, è stato eletto per acclamazione coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina. Lungo l’applauso che sabato sera, dopo una prolungata discussione interna tra le centinaia di tesserati che hanno riempito il Teatro D’Annunzio per il congresso provinciale, ha accompagnato la nomina. In attesa della proclamazione degli eletti nel coordinamento provinciale, che affiancheranno Calandrini nella guida del partito, il rieletto coordinatore ha voluto esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto.

“Sono orgoglioso di lavorare al servizio di un partito al quale sono legato fin dalla sua fondazione, in piena continuità con la mia gestione precedente di segretario provinciale – ha spiegato Calandrini - Sono presidente di questa federazione dal 2013, eravamo in pochi a credere in Fratelli d'Italia e in Giorgia Meloni che ha voluto un partito nuovo ma forte delle sue radici e della sua storia. Insieme abbiamo lavorato e raggiunto risultati entusiasmanti".