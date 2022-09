Comune, Fratelli d'Italia annuncia: "Sfiducia a Coletta nella prima seduta di Consiglio"

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al Comune di Latina sfiducierà il sindaco Damiano Coletta nella prima seduta del Consiglio, quella del 28 settembre prossimo. Lo annuncia una nota dei dirigenti del partito precisando come l'azione rientra nella linea politica stabilita dal coordinamento comunale del partito, in accordo con il coordinatore provinciale Nicola Calandrini e con il vice coordinatore regionale Enrico Tiero.

“Abbiamo ribadito più volte - spiegano i dirigenti di Fratelli d’Italia - la ferma intenzione di sfiduciare un sindaco che non ha né la maggioranza in Consiglio Comunale né la maggioranza dei cittadini; lo ha ampiamente dimostrato il risultato elettorale maturato il 4 settembre scorso. Per questo motivo mercoledì 28 settembre, durante il primo Consiglio comunale, dopo la proclamazione dei consiglieri e il giuramento del sindaco, i consiglieri di Fratelli d’Italia abbandoneranno l'aula e procederanno con le operazioni per la sfiducia”

“Latina deve riprendersi il ruolo che le compete: quello di trainare, attraverso la progettualità e la buona amministrazione, tutto il territorio verso un periodo fatto di sviluppo e di crescita. Può farlo soltanto riprendendo la consapevolezza delle proprie potenzialità, abbandonando la politica del sospetto e abbracciando invece quella del coraggio - conclude Daniela Vivolo, vice coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Latina - ed è evidente che questo non può accadere con una amministrazione firmata Coletta”