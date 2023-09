Stallo nell'Ato4 per l'approvazione dello Statuto, Stefanelli: "Non si possono modificare principi inderogabili"

Sulle proposte di modifica allo Statuto dell'Egato4 avanzate dal Comune di Latina si spacca la conferenza dei sindaci. Ma per il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli si tratta di emendamenti su cui non è possibile mediare perchè basati su modifiche di principi che sono in realtà inderogabili. La premessa: nell'ultima assemblea dei sindaci sull'Egato4 l'amministrazione comunale del capoluogo ha chiesto l'elezione del presidente dell'Ato e una modifica relativa alle modalità di votazione della conferenza dei sindaci che, ad oggi, prevede il voto ponderato e la doppia maggioranza.

E' proprio su questi aspetti che il presidente Stefanelli si sofferma, spiegando con chiarezza che queste modifiche allo Statuto sono irricevibili, come confermato dal parere autorevole del segretario generale della Provincia, Ferdinando Guarracino, e dal direttore della segreteria tecnico operativa dell'Egato4 Umberto Bernola. "Non voglio fare polemica né attaccare – dichiara il presidente – ma dopo le comunicazioni politiche che ho letto sulla vicenda voglio condividere alcune verità, ben diverse dalle opinioni che sono comunque legittime: “Che la presidenza dell'Ato spetti alla Provincia lo dice una legge regionale – chiarisce Stefanelli - Se si vuole modificare questo punto è dalla legge regionale che si deve partire. E su questo punto non si può mediare. Se poi si vuol fare una riflessione al livello regionale cambiando appunto la legge ben venga, ma a questo punto mi auguro che la riflessione sia più ampia e porti a prevedere magari un'unica autorità d'ambito che riguarda acqua, rifiuti e anche gas. Una struttura insomma che possa dotarsi di personale e risorse per funzionare come organismo di governo e controllo".

"L'altro principio inderogabile è quello della maggioranza ponderale, previsto dalla convenzione di cooperazione - aggiunge il presidente della Provincia - La necessità del doppio meccanismo di voto costringe a raggiungere maggioranze ampie che tutelano anche i piccoli comuni. Con la proposta che era stata presentata alternativa allo Statuto della presidenza i piccoli comuni non avrebbero più avuto voce in capitolo. Con la scelta attuale invece si tiene in considerazione anche il ruolo delle piccole comunità, a cui bisogna riconoscere la possibilità di poter contare. Su questi due principi dunque non si può derogare, su tutto il resto c'è la massima disponibilità".

Il rischio di cui parla chiaramente il presidente Stefanelli è di portare l'organismo tecnico di controllo, l'Ato appunto, all'interno di logiche di spartizione di potere: "Si vuole trasformare in politico qualcosa che politico non è. L'Ato ha già avviato con la presidenza di Carlo Medici un progressivo processo di indipendenza dalla Provincia, che in questi mesi è stato sviluppato e completato. Non siamo rimasti fermi. In due anni sono state riunite dieci conferenze dei sindaci e 15 uffici di presidenza, sono state approvate 22 delibere e abbiamo ottenuto 64 milioni di euro di finanziamenti del Pnrr per intervenire sulle perdite della rete idrica, 10 milioni dalla Regione anche per il recupero dei fanghi di depurazione. E' stato quindi fatto un lavoro importante con una sola persona, l'ingegner Bernola al quale va riconosciuto rispetto".