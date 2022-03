Guerra e aumento dei prezzi, chiesta una riunione della Commissione Suap

Il presidente della Commissione trasparenza del Comune di Latina Andrea Chiarato ha chiesto al presidente della Commissione Suap Mario Faticoni la convocazione d’urgenza dell’organismo consiliare per affrontare gli effetti che la guerra sta avendo e le sue conseguenze in una situazione economica già difficile.

“A partire dall’autunno scorso tutti gli indicatori di quello che è il paniere dei consumi – sottolineano Chiarato e Faticoni - segnalavano aumenti di beni essenziali che avrebbero impattato contro le delicate possibilità economiche degli Italiani che vivono del proprio lavoro da salariato o di piccola impresa. Per non parlare dei pensionati, sicuramente la categoria sociale destinata a pagare il prezzo più elevato di questa condizione drammatica che, complice la pandemia, si protrae da due anni. Da mesi gli aumenti delle fonti energetiche hanno determinato impennate dei prezzi soprattutto dei beni alimentari e di uso comune. Soprattutto quelli che costavano di meno ed avevano una maggiore accessibilità per chi ha minori disponibilità economiche.

E’ nostra intenzione - spiegano - convocare tavoli di lavoro tra le categorie che sono interessate nel nostro territorio da questo fenomeno in particolare il mondo della produzione industriale e artigianale, della distribuzione, della pesca e dell’agricoltura e zootecnia. Dalla cima delle filiere fino alla loro base ci facciamo interpreti di questo desiderio di essere ascoltati – concludono - per capire e trovare risposte”.