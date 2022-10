Un centro polifunzionale all'ex tipografia di viale XVIII dicembre

E' stato inaugurato questa mattina, venerdì 14 ottobre, il nuovo spazio polifunzionale allestito nell'edificio della ex tipografia di viale XVIII dicembre a Latina. L'operazione di recupero dell'immobile rientra nell'obiettivo del programma Latinadamare, un progetto finanziato dalla Regione Lazio attraverso il bando Itinerario Giovani.

Il bando era stato aggiudicato infatti dall'impresa sociale Seaside Music Young, che un anno fa ha firmato un contratto per prendere in gestione tre poli del comune capoluogo: un'area demaniale del ldo di Latina da adibire a chiosco balneare; l’immobile comunale adiacente alla casa cantoniera di Borgo Sabotino e appunto una porzione dell’immobile di via XVIII Dicembre 24, per la realizzazione di una sala polifunzionale e di attività rivolte ai ragazzi.

Alla cerimonia di inaugurazione del centro ha presenziato il sub commissario di Latina Maurizio Alicandro.Tra le tante novità presentate nel corso dell'evento anche il Latina Music Festival, che si terrà dal 28 al 31 ottobre.