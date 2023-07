Incendio all'ex Svar, la consigliera Ciolfi (M5S): "Si discuta subito del caso in commissione"

Nella notte di mercoledì un incendio è divampato all'interno dell'area industriale dismessa dell'ex Svar, all'ingresso della città, un sito abbandonato al degrado da molti anni e spesso al centro delle cronache per vicende legate allo spaccio di stupefacenti e alla presenza di senza fissa dimora.

Ora sul caso interviene la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Maria Grazia Ciolfi, che anticipa al presidente della commissione Lavori Pubblici Fausto Furlanetto la necessità di convocare con urgenza una seduta della commissione dedicata specificatamente al tema. Si chiede quindi in primo luogo di mettere in sicurezza il sito. "Il M5S - spiega Ciolfi - si è occupato da sempre di questa problematica, anche nella precedente consiliatura con l'ex consigliere Bono e riteniamo che non sia più accettabile il perdurare di una tale situazione di degrado, pericolosità e illegalità, peraltro in centro citta e sotto gli occhi di tutti".

"Venerdì mattina formalizzerò la richiesta in commissione - precisa ancora Ciolfi - riportando all'attenzione della commissione stessa anche le istanze della petizione del comitato civico spontaneo RAPP. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, oltre la messa in sicurezza si deve affrontare tutta la complessa situazione giuridico-amministrativa ed urbanistica in essere e l'amministrazione deve decidere quale direzione intraprendere: il Comune ha il dovere di fare scelte politiche e mai come in questo caso sono necessarie e urgenti, anche in tal senso sarà orientata la mia azione politica".