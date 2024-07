Incendio alla Farla: il Pd chiede la convocazione urgente di una commissione Ambiente

Fa ancora discutere la comunicazione gestita dall'amministrazione comunale relativa all'emergenza di lunedì sera, quando sulla Monti Lepini è divampato il violento incendio che ha distrutto il sito della Farla, che gestisce la logistica dei farmaci. Tre le ordinanze emesse dal Comune di Latina e che invitano la popolazione ad adottare misure precauzionali, che tra l'altro stanno per scadere.

Le prime critiche erano arrivate da Latina Bene Comune, ora anche il grippo consiliare del Partito democratico fa il punto sulla gestione dell'emergenza e chiede la convocazione urgente di una commissione Ambiente al presidente Alessandro Porzi, dedicata proprio all'incendio.

"Chiediamo un intervento in commissione anche dell’assessore al ramo, Addonizio – annunciano i consiglieri Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi – affinché ci metta a conoscenza delle procedure attivate dall’amministrazione per contenere l’emergenza in corso e delle misure prese per la tutela della salute pubblica. Nella stessa sede – aggiungono i dem – chiederemo anche conto dei dati sulla qualità dell’aria e la sicurezza dei prodotti alimentari esposti nell’area interessata dal rogo, così come risultato dal monitoraggio condotto dall’Arpa".