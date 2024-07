Incendio alla Farla, i ritardi nell'attivazione del Centro operativo comunale per le emergenze

Qualcosa nella macchina degli interventi non ha funzionato in occasione del divampare dell'incendio che ha distrutto lo stabilimento della Farla su via dei Monti Lepini lunedì pomeriggio. A sollevare la questione dell'attivazione del Centro Operativo Comunale che devev scattare in caso di pre-allarme o di fronte a un’emergenza è l'ex sindaco di Latina Damiano Coletta il quale sottolinea come il rogo avrebbe dovuto far scattare il piano comunale con “chi fa cosa”. Invece non è stato così.

"Considerato l’enorme ritardo con il quale il Comune ha rilasciato il primo comunicato ufficiale, a quasi 5 ore dall’inizio di un incendio visibile a decine di chilometri - spiega Coletta - è lecito domandarsi se il COC sia stato tempestivamente aperto, se il piano di intervento con i sette gruppi di Protezione civile convenzionati) sia stato aggiornato e coordinato dal Comune. È andato a fuoco un sito di logistica che tratta farmaci, componenti chimici e la cittadinanza andava doverosamente informata sui possibili rischi. Questo perchè - prosegue - il lavoro di un sindaco prevede la tutela della salute e del bene comune".

Proprio questa mattina in sede di Commissione Servizi Sociali l'ex primo cittadino ha invitato l’assessore Nasso a non dimenticare che nei pressi della Farla, nel sito all’ex Rossi Sud, ci sono decine di persone inclusi molti della comunità di Al Karama e anche per la loro tutela sarebbe opportuno anche verificare la tossicità dell’aria e valutare le azioni necessarie. "Nonostante gli enormi danni non ci sono state vittime e questa è la cosa più importante. C’è un’azienda, un’eccellenza pontina e 80 persone che al momento sono senza lavoro. Posso solo immaginare la loro disperazione e spero - conclude - si trovino soluzioni immediate per il ripristino del sito logistico e per i lavoratori e le lavoratrici".