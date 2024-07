Incendio alla Farla, avviato il monitoraggio dell'Arpa per verificare la presenza di microinquinanti

L'Agenzia regioanle per la protezione ambientale è già al lavoro da ieri e ha avviato i controlli. Dopo il devastante incendio allo stabilimento Farla di Latina la situazione è costantemente monitorata. Lo annuncia l'assessora all'Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo.

"In seguito all'incendio di Latina, che nella serata di ieri ha distrutto un capannone della Farla, l’azienda che opera nel campo della distribuzione di medicinali e prodotti parafarmaceutici, si sono immediatamente attivati i controlli da parte dell’Arpa - spiega l'assessora - Stiamo monitorando molto attentamente la situazione e siamo in costante contatto con i tecnici della squadra di emergenza ambientale di Latina che sono prontamente intervenuti. È stata allertata anche la squadra di emergenza della vicina provincia di Frosinone e già in nottata è stato installato un campionatore ad alto volume per la determinazione dei microinquinanti che si generano solitamente in seguito a incendi come diossina, idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) e policlorobifenili (Pcb). I primi risultati dei rilevamenti in corso saranno disponibili nelle prossime 24 ore, il tempo necessario per il campionamento mediante filtrazione e per le successivamente analisi di laboratorio".

"In attesa di tali risultati - conclude Palazzo - è opportuno che la popolazione si attenga alle indicazioni precauzionali fornite dalla Asl di competenza e dal Comune di Latina, ovvero tenere le finestre chiuse e lavare accuratamente frutta e verdura prima del consumo".