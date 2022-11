Cooperative Karibu e Aid, Verdi e Sinistra italiana: "Chiesto a Soumahoro un incontro"

“In questi giorni abbiamo seguito le notizie di stampa sulla vicenda che coinvolge alcuni familiari di Aboubakar Soumahoro. Vogliamo innanzitutto ribadire la nostra fiducia nel lavoro della magistratura e auspichiamo che sulla vicenda venga fatta piena luce nel minor tempo possibile nell’interesse di tutte le persone coinvolte”.

A distanza di qualche giorno dalla notizia dell’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Latina sulle cooperative Karibu e Consorzio Aid alle quali sono legate Liliane Murakatete e Marie Therese Mukamitsindo, moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, arrivano le dichiarazioni di Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde, Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana, Luana Zanella capogruppo deputati Alleanza Verdi e Sinistra e Peppe De Cristofaro capogruppo misto Senato Alleanza Verdi e Sinistra, partiti nella cui lista Soumahoro è stato eletto.

“Al netto degli aspetti giudiziari che saranno chiariti nelle sedi opportune e che non possono essere trasformati in un processo mediatico ad una persona che ha fatto della battaglia sindacale e della difesa degli ultimi il centro del proprio impegno – sottolinea la nota - la natura dei fatti contestati assume anche un rilievo politico che riguarda tutti coloro che, come noi e Aboubakar Soumahoro rivestono un ruolo pubblico. La sua storia di attivista sociale, sindacalista e politico merita rispetto ed è la ragione per cui abbiamo salutato con gioia la sua presenza nelle nostre liste ed oggi in Parlamento. Vogliamo affermare la nostra personale vicinanza ad Aboubakar Soumahoro consapevoli del difficile momento che sta attraversando anche e soprattutto sul terreno personale. Gli abbiamo chiesto un incontro – concludono i responsabili di Europa Verde e Sinistra italiana - per poter avere da lui elementi di valutazione su questa vicenda che contribuiscano a fare chiarezza.”