Elezioni amministrative, ripartono gli incontri del Pd per la stesura del programma elettorale sul welfare

Dopo la presentazione di “Officine Pd” nel mese di dicembre, ripartono a Latina gli incontri per la stesura del programma elettorale sul welfare da proporre alle prossime elezioni amministrative, un percorso che il partito vuole collettivo e condiviso. "Con grande soddisfazione - si legge in una nota dei democratici - si è constatato che fra gli intervenuti ve ne sono molti che già in passato si sono cimentati con le tematiche legate al sociale: ci aiuterà a muoverci meglio nell’articolato mondo delle politiche sociali, così complesso e delicato, perché attiene ai soggetti più vulnerabili della nostra società".

"Per questo - continuano - entreremo nel vivo dei lavori attraverso un ciclo di tre appuntamenti e laboratori propedeutici che saranno curati da Francesca Pierleoni, già assessora al Comune di Latina. Durante questi tre workshop sarà illustrata la realtà territoriale di Latina e gli interventi di carattere istituzionale adottati dalla macchina amministrativa, le criticità che si sono presentate in fase di realizzazione, l’analisi e lo studio di soluzioni sostenibili, anche inedite. Ci saranno momenti di confronto con gli addetti ai lavori e con gli stessi soggetti interessati dalle varie problematiche. Bisogna anche ascoltare testimonianze dirette perché è importante che nulla venga lasciato al caso, soprattutto riguardo le nuove necessità ed emergenze".

I laboratori sono aperti a tutti e si svolgeranno presso la sede comunale del Partito Democratico, in via Carducci 7 a Latina, a partire dalle 17.nei giorni 12, 19 e 26 gennaio