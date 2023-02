Un piano per salvare la stagione balneare di Latina: FdI incontra il commissario comunale

Una delegazione di Fratelli d’Italia, guidata dal senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale del partito, e composta dal commissario comunale Michele Nasso e dal responsabile per l’ambiente Vincenzo Borrelli, ha incontrato il commissario del Comune di Latina Carmine Valente. Un incontro che era stato sollecitato per affrontare il nodo dell’avvio della stagione estiva ormai imminente. Gli esponenti di FdI esprimono infatti preoccupazione per la perdurante chiusura del ponte sul canale Moscarello e per l'utilizzabilità solo parziale del tratto di strada tra Rio Martino e Capo Portiere per i crolli avvenuti in 10 punti sulla duna.

Il commissario Valente ha così potuto spiegare le linee di intervento adottate, tra queste un intervento (coordinato con Parco nazionale del Circeo e Regione Lazio) per la messa in sicurezza dell’area per un importo di 800mila euro. A causa dell’urgenza di interventi, per evitare il blocco della possibilità di accedere al mare, il commissario ha ipotizzato anche un intervento ponte di somma urgenza e di importo inferiore, ma in grado di rendere fruibile in sicurezza la viabilità. “Abbiamo trovato il commissario già attivo sulle questioni da noi sollevate – ha spiegato il senatore Calandrini – attento ai nostri rilievi e con soluzioni operative che hanno tutto il nostro supporto. Ci siamo preoccupati di farci carico di questi problemi in ragione delle sollecitazioni dei nostri operatori economici ma anche dei cittadini di Latina che hanno nel nostro lido un punto di riferimento per il tempo libero. L’economia del mare è la forza trainante del turismo nel capoluogo. A fronte di questo – ha concluso Calandrini – abbiamo concordato sul bisogno di interventi strutturali sulla intera fascia costiera del comune di Latina, un problema che sarà nostro punto di forza nella campagna elettorale e per la nuova amministrazione”.

Il partito di FdI ha sollevato anche il problema del blocco di tre mesi delle attività del mercato annonario a causa di lavori di adeguamento. Anche in questo caso è stato presentato da parte del commissario un piano di intervento che prevede la non chiusura delle attività in concomitanza con la fase esterna dei lavori e lo svolgimento degli interventi all'interno che procederà per aree distinte. Questo espediente consentirà di fatto di ridurre al minimo la necessità di blocchi dell'attività “Anche su questo punto - sottolinea Calandrini – preso atto della disponibilità del commissario, la soluzione adottata porta a ridurre al minimo i disagi per le imprese che operano all’interno della struttura a fronte della necessità e l’urgenza dei lavori stessi per la fruibilità e sicurezza della struttura".