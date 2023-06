Celentano e Calandrini incontrano Piantedosi: il ministro sarà a Latina al Comitato per l'ordine e la sicurezza

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi arriverà nel capoluogo pontino nei prossimi giorni per partecipare e presenziare al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocato dalla prefettura. L'annuncio è arrivato a margine di un incontro organizzato dal senatore di FdI Nicola Calandrini a cui ha preso parte anche la sindaca di Latina Matilde Celentano. Per la sindaca la presenza del ministro non è che la concretizzazione della filiera di governo che era stata promessa ai cittadini in campagna elettorale.

"Ringrazio ovviamente il ministro Piantedosi che ha dedicato così tanta attenzione ai temi riguardanti il nostro territorio - commenta Celentano - Al Ministro ho elencato i fatti di cronaca che si sono purtroppo susseguiti nelle scorse settimane: i chioschi incendiati sul lungomare, il bar dato alle fiamme alle porte di Latina e ancora la vergognosa violenza subita da un’adolescente a Latina Scalo. Fatti incresciosi, che richiedono un incremento della presenza delle forze di polizia sul territorio. Donne e uomini che svolgono un ottimo lavoro, giornalmente, ma il cui numero appare sottodimensionato rispetto ai bisogni della città. Ho ribadito la necessità, già formulata dal senatore Calandrini in una recente interrogazione parlamentare, di incrementare di fascia la questura di Latina, che garantirebbe più uomini a servizio dei cittadini”.

Risposte in questo senso non ce ne sono ancora e si resta in attesa di avviare eventuali iter burocratici. Ma intanto il ministro dell'Interno sarà presente a Latina. "Abbiamo ottenuto un importante riconoscimento e segno di vicinanza da parte del Ministro – ha affermato la sindaca – Piantedosi ha infatti accettato di presiedere il prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, che richiederò di riunire nei prossimi giorni. E’ questo un segno tangibile della vicinanza del Governo nazionale al nostro territorio, i cui cittadini si aspettano risposte concrete. Una concretezza che credo già l’incontro di oggi renda palese”.