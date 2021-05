Covid, medicina del territorio e case della salute: il senatore Calandrini incontra la direttrice della Asl

Incontro tra il senatore pontino di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini e la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli. "Ho voluto fortemente questo incontro - spiega il senatore - per darle il benvenuto in provincia, ma anche per approfondire i temi legati alla sanità del territorio".

"Abbiamo discusso a lungo di piano vaccinale e Covid - dichiara Calandrini - e della risposta che sta dando la Asl. Abbiamo condiviso le preoccupazioni circa il cluster nella numerosa comunità indiana che interessa la provincia e ho avuto rassicurazioni importanti circa il rafforzamento della medicina sul territorio. Ci sono ingenti fondi già stanziati sia per potenziare e ampliare l’ospedale Goretti di Latina, sia per il sud della provincia con riferimento alle strutture sanitarie di Gaeta e di Formia. Così come si vogliono far crescere per numero e servizi le Case della Salute".

"Si tratta di progetti - conclude - per i quali sono già pronte o sono in dirittura di arrivo le gare di appalto. Alla direttrice ho rappresentato la mia disponibilità nel collaborare nell’ambito delle competenze del ruolo di senatore e di componente della V Commissione Bilancio, oltre che di consigliere comunale di Latina, per poter fare squadra al fine di ottenere i risultati migliori per il territorio".