Il sindaco Coletta a colloquio con la consigliera Muzio: "Con Fare Latina c’è unità di intenti"

Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha incontrato la consigliera di Fare Latina Annalisa Muzio, con la quale, sostiene, c'è "unità di intenti". "Ho incontrato la consigliera Muzio per un aggiornamento sui punti programmatici discussi nel corso dei precedenti colloqui - spiega - Abbiamo dialogato in un clima estremamente cordiale sull'agenda e sulle proposte avanzate anche da Fare Latina, colmando definitivamente qualche distanza e raggiungendo una unità di intenti sull'importantissimo lavoro che, dopo l'esito delle ultime elezioni, la nuova amministrazione comunale che ho l'onore e l'onere di guidare, è chiamata a fare".

"Ringrazio la consigliera Muzio e il movimento - per il senso di responsabilità dimostrato nel fornire la propria disponibilità a lavorare insieme a un programma condiviso con unico obiettivo comune: il bene della nostra città. È mia intenzione incontrare anche gli esponenti della coalizione di centrodestra e per questo sto programmando un incontro con loro per martedì pomeriggio, per continuare il percorso intrapreso riguardo l'individuazione dei punti programmatici".