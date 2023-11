Aumento della Tari, l'iniziativa del Pd: "La battaglia prosegue anche nelle piazze"

Il Partito democratico di Latina continua la sua mobilitazione contro l'aumento della Tari, questa volta con una iniziativa in piazza per "denunciare il fallimento dell'amministrazione Celentano".

"Latina - spiega il Pd - è la città con l’aumento Tari più alto d’Italia. Un aumento del 30% che pende, come una spada di Damocle, sulle teste di cittadini, cittadine e famiglie”. Per questa ragione dalle 9,30 di domani, domenica 19 novembre, in Corso della Repubblica (incrocio H&M), sarà allestito un gazebo di partito per illustrare le cause dell'aumento e presentare le proposte correttive avanzate dal gruppo consiliare.

“Abbiamo già protocollato una mozione consiliare per chiedere, alla sindaca e alla giunta, di varare misure speciali per alleviare il disagio dell’aumento in bolletta continua il Pd - produrre una rateizzazione straordinaria della Tari per la rata a conguaglio così da attenuare il disagio generato dagli aumenti della bolletta; stanziare in bilancio 2 milioni di euro per l’esenzione totale o parziale delle fasce di reddito ISEE più basse; attivarsi immediatamente per programmare le attività di raccolta differenziata anche nel centro cittadino e nelle altre zone della città ancora non coperte da tale servizio. Parallelamente – concludono - la nostra battaglia prosegue anche nelle piazze e per le strade della città”.